THUNE SAYS DEMOCRATS MAY CAUSE FEDERAL GOVERNMENT TO SHUTDOWN

U.S. SENATE MAJORITY LEADER JOHN THUNE OF SOUTH DAKOTA SAYS DEMOCRATS LED BY MINORITY LEADER CHUCK SCHUMER OF NEW YORK ARE PUTTING THE FEDERAL GOVERNMENT IN JEOPARDY OF A SHUTDOWN ON THE MORNING OF OCTOBER 1ST:
THUNE CR1 OC…EXACT OPPOSITE. :17
THUNE SAYS DEMOCRATS NEED TO SUPPORT THE HOUSE-PASSED CONTINUING RESOLUTION THAT WILL KEEP THE GOVERNMENT FUNDED UNTIL NOVEMBER WHILE THEY WORK ON A FINAL BUDGET BILL:
THUNE CR2 OC……. OF PARTISAN DEMANDS. :22
HE SAYS A LIST OF DEMANDS THE DEMOCRATS WANT ADDED TO THE HOUSE BILL THAT PASSED HAS ZERO CHANCE OF HAPPENING.
THUNE CR3 OC…THINK AGAIN. :11
MINORITY LEADER CHUCK SCHUMER SAYS DEMOCRATS WILL NOT VOTE FOR ANY RESOLUTION THAT DOES NOT RESTORE HEALTH CARE FUNDING THAT WAS CUT BY PRESIDENT TRUMP’S “ONE BIG BEAUTIFUL BILL.”
A FUNDING BILL NEEDS AT LEAST 60 VOTES TO PASS THE SENATE.
File photo