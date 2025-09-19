SIOUX CITY SCHOOLS SHOW GROWTH IN STATE DISTRICT PROFILES

THE IOWA DEPARTMENT OF EDUCATION HAS RELEASED IT’S YEARLY PERFORMANCE PROFILES OF PUBLIC SCHOOL DISTRICTS IN THE STATE FOR THE 2024-2025 SCHOOL YEAR.
SCHOOLS IN THE SIOUX CITY COMMUNITY SCHOOL DISTRICT SHOWED POSITIVE GROWTH, WITH NODLAND AND SUNNYSIDE ELEMENTARIES RECEIVING HIGH PERFORMING RANKINGS.
EAST HIGH AND EAST MIDDLE ALONG WITH MORNINGSIDE, PERRY CREEK AND RIVERSIDE ELEMENTARIES RATED COMMENDABLE.
BRYANT, HUNT, LEEDS, LOESS HILLS AND SPALDING ELEMENTARIES WERE RATED ACCEPTABLE.
NORTH HIGH, NORTH MIDDLE, WEST HIGH AND WEST MIDDLE ALONG WITH IRVING AND LIBERTY ELEMENTARIES WERE RATED AS NEEDING IMPROVEMENT AND UNITY ELEMENTARY WAS LISTED AS A PRIORITY SCHOOL.
DISTRICT ENROLLMENT WAS LISTED AT 13.728 STUDENTS, DOWN FROM 13,887 IN 2023-24.
THE PRIOR SIX YEARS SIOUX CITY’S ENROLLMENT WAS OVER 14,000 STUDENTS.