ALLEY ART FESTIVAL SET FOR SATURDAY

A REMINDER THAT THIS SATURDAY IS THE DOWNTOWN ALLEY ART FESTIVAL WITH PAINTED MURALS IN THE ALLEYS BETWEEN FOURTH, SIXTH, PIERCE AND NEBRASKA STREETS.
THERE ARE 29 NEW MURALS THIS YEAR THAT HAVE BEEN OR ARE BEING PAINTED FOR YOU TO SEE.
SPOKESMAN BRENT STOCKTON SAYS ALONG WITH THAT, THERE WILL BE PLENTY OF ENTERTAINMENT, FOOD AND FUN:
STOCKTON SAYS THE MUSICAL HEADLINER WILL PERFORM AT 7PM:
VISITORS CAN ONCE AGAIN LEAVE THEIR MARK IN THE ALLEYS AT THE “WALL FOR ALL” WHERE EVERYONE GETS A CHANCE TO CREATE A MURAL.
STOCKTON SAYS THERE IS ALSO A KIDS ZONE:
ADMISSION IS $5.00 FOR ADULTS WITH KIDS 12 AND UNDER FREE.