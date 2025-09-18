THOMAS POPP MURDER TRIAL CONTINUED TO 2026

THE FIRST DEGREE MURDER TRIAL OF A FORMER SIOUX CITY MAN CHARGED IN THE 1983 SHOOTING DEATH OF A SIOUX CITY WOMAN HAS BEEN CONTINUED AGAIN.
63-YEAR-OLD THOMAS POPP IS CHARGED IN THE DEATH OF 18-YEAR-OLD TERRI MCCAULEY.
FOLLOWING A HEARING ON WEDNESDAY, JUDGE PATRICK TOTT ISSUED AN ORDER TO MOVE THE JURY TRIAL DATE TO FEBRUARY 17TH OF NEXT YEAR WITH A PRE-TRIAL HEARING ON FEBRUARY 11TH.
BOTH THE STATE AND THE DEFENSE ATTORNEY’S JOINTLY MOVED TO CONTINUE THE TRIAL TO THAT DATE.
POPP REMAINS HELD IN THE WOODBURY COUNTY LAW ENFORCEMENT CENTER ON THREE MILLION DOLLARS BOND.