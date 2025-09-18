SHUBECK TO REPRESENT SD HOUSE DISTRICT 16

SOUTH DAKOTA GOVERNOR LARRY RHODEN HAS APPOINTED JOHN SHUBECK OF BERESFORD TO REPRESENT DISTRICT 16 IN THE SOUTH DAKOTA HOUSE OF REPRESENTATIVES.
THE SEAT WAS FORMERLY HELD BY REPRESENTATIVE RICHARD VASGAARD, WHO RECENTLY PASSED AWAY.
SHUBECK CURRENTLY MANAGES A DIVERSIFIED TURNER COUNTY FARM THAT PRODUCES GRAIN AND LIVESTOCK.
HE ALSO SERVES HIS COMMUNITY AS A CHURCH ELDER IN CENTERVILLE AND HAS LED THE CENTERVILLE MIDDLE AND HIGH SCHOOL TRACK TEAM TO SEVERAL STATE MEETS AS THEIR HEAD TRACK COACH.
SHUBECK ALSO SERVED IN THE UNITED STATES MARINE CORPS FOR 20 YEARS.
HE LIVES IN BERESFORD WITH HIS WIFE AND THEIR FOUR CHILDREN.
DISTRICT 16 IS COMPRISED OF PARTS OF UNION, TURNER AND LINCOLN COUNTIES.
