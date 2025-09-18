RICKETTS PUSHES FOR SSI TAX CUT FOR SENIORS

NEBRASKA U.S. SENATOR PETE RICKETTS SAYS SENATE REPUBLICANS AND THE TRUMP ADMINISTRATION ARE WORKING TO ELIMINATE TAXES ON SOCIAL SECURITY PAYMENTS TO SENIORS.
HE SAYS ALMOST 90% OF AMERICANS 65 AND OLDER RECEIVE A SOCIAL SECURITY BENEFIT:
RICKETTS SAYS THEY DID THIS IN NEBRASKA IN 2022 WHEN HE WAS GOVERNOR AND SIGNED LB 873 INTO LAW TO
ELIMINATE STATE INCOME TAXES ON SOCIAL SECURITY BENEFITS.
THE VOTE WAS UNANIMOUS:
RICKETTS SAYS FOR A TYPICAL RETIREE, IT WOULD MEAN ABOUT $800 BACK IN THEIR POCKET.
HE SAYS ANOTHER MEASURE WILL ALSO HELP SENIOR CITIZENS AND THEIR FINANCES:
RICKETTS ALSO SAYS THE SOCIAL SECURITY ADMINISTRATION HAS TRANSFORMED THEIR CUSTOMER SERVICE:
HE SAYS THAT’S A SIGN THAT SOCIAL SECURITY’S CUSTOMER SERVICE IS IMPROVING FOR SENIORS.
