NORTHWESTERN TO BREAK GROUND ON COLENBRANDER PLAZA

NORTHWESTERN COLLEGE IN ORANGE CITY WILL BREAK GROUND OCTOBER 2ND ON COLENBRANDER PLAZA, AN OUTDOOR GATHERING SPACE THAT WILL ALSO SERVE AS A WALKWAY TOWARD DE VALOIS STADIUM.
COLENBRANDER PLAZA, LOCATED WHERE COLENBRANDER HALL STOOD FROM 1960 TO 2024, WILL BE A PLACE FOR GATHERINGS THROUGHOUT THE YEAR THAT ALSO FUNNELS PEOPLE TOWARD THE STADIUM.
THE PLAZA WILL INCLUDE SEAT WALLS AND A LARGE ATHLETIC LOGO.
A COMMEMORATIVE PLAQUE REMEMBERING THE LEGACY AND IMPACT OF THE REVEREND HENRY COLENBRANDER WILL BE ON THE BACK OF THE LOGO.
THE PROJECT IS FUNDED BY A GIFT FROM RAY HEEMSTRA OF BARTLESVILLE, OKLAHOMA, A 1945 NORTHWESTERN GRADUATE AND SON OF THE COLLEGE’S FIRST PRESIDENT, JACOB HEEMSTRA, WHOM COLENBRANDER WORKED WITH CLOSELY.
COLENBRANDER WAS PASTOR OF ORANGE CITY’S FIRST REFORMED CHURCH FROM 1925 TO 1960 AND SERVED
AS NORTHWESTERN’S BOARD PRESIDENT FROM 1926 TO 1960.
THE EVENT WILL TAKE PLACE AT 5 P.M. ON THURSDAY, OCTOBER 2ND.