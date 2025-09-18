IOWA JOBLESS RATE HOLDS STEADY

IOWA WORKFORCE DEVELOPMENT DIRECTOR BETH TOWNSEND SAYS THE STATE’S LABOR LANDSCAPE IN AUGUST REMAINED PRETTY SIMILAR TO WHAT WE’VE BEEN SEEING:
BETH17 OC….AS WELL” :18
TOWNSEND SAYS THE ADDITION OF JOBS WAS OFFSET BY CONTINUED LAYOFFS IN MANUFACTURING AND SAYS GETTING MORE PEOPLE BACK INTO THE WORKFORCE IS IMPORTANT.
BETH18 OC……….TERMS OF WORK” :11
TOWNSEND SAYS IOWA’S ECONOMY CONTINUES TO HOLD STEADY AS WE WAIT FOR MORE IMPROVEMENT ON THE NATIONAL LEVEL.
BETH19 OC……..RATE DOWN” :09
SHE SAYS THE AMOUNT OF UNEMPLOYMENT CLAIMS IS ANOTHER NUMBER THAT SHOWS THINGS ARE HOLDING STEADY.
BETH20 OC……….WHERE WE’RE AT” :16
TOWNSEND SAYS THE AVERAGE DURATION FOR UNEMPLOYMENT PAYOUTS REMAINS BELOW TEN WEEKS, INDICATING THEY’RE STILL ABLE TO HELP PEOPLE FIND REALLY GOOD JOBS.
RADIO IOWA