IOWA JOBLESS RATE HOLDS STEADY

Woody Gottburg
IOWA WORKFORCE DEVELOPMENT DIRECTOR BETH TOWNSEND SAYS THE STATE’S LABOR LANDSCAPE IN AUGUST REMAINED PRETTY SIMILAR TO WHAT WE’VE BEEN SEEING:

TOWNSEND SAYS THE ADDITION OF JOBS WAS OFFSET BY CONTINUED LAYOFFS IN MANUFACTURING AND SAYS GETTING MORE PEOPLE BACK INTO THE WORKFORCE IS IMPORTANT.

TOWNSEND SAYS IOWA’S ECONOMY CONTINUES TO HOLD STEADY AS WE WAIT FOR MORE IMPROVEMENT ON THE NATIONAL LEVEL.

SHE SAYS THE AMOUNT OF UNEMPLOYMENT CLAIMS IS ANOTHER NUMBER THAT SHOWS THINGS ARE HOLDING STEADY.

TOWNSEND SAYS THE AVERAGE DURATION FOR UNEMPLOYMENT PAYOUTS REMAINS BELOW TEN WEEKS, INDICATING THEY’RE STILL ABLE TO HELP PEOPLE FIND REALLY GOOD JOBS.

RADIO IOWA

