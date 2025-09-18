BERESFORD MAN SENTENCED TO 50 YEARS FOR MANSLAUGHTER

A BERESFORD, SOUTH DAKOTA MAN HAS BEEN SENTENCED TO 50 YEARS IN PRISON FOR A DEADLY DECEMBER 2023 CRASH THAT KILLED THREE PEOPLE.
PROSECUTORS SAY HAYDEN HALL HAD BEEN DRINKING ALCOHOL AND TAKING COCAINE WHEN HE LOST CONTROL OF HIS PICKUP TRUCK WHILE DRIVING UP TO 90 MILES AN HOUR, THEN FLED THE SCENE OF THE ACCIDENT, STEALING A CAR TO GET HOME.
HALL PLEADED GUILTY TO THREE COUNTS OF MANSLAUGHTER BACK IN JULY, AND AT WEDNESDAY’S SENTENCING HEARING, THE JUDGE SENTENCED HALL TO 100 YEARS IN PRISON WITH 50 YEARS SUSPENDED ON EACH MANSLAUGHTER COUNT, WITH THE COUNTS TO RUN CONCURRENTLY.
THE THREE VICTIMS, ALL YOUNG ADULTS, WERE EJECTED FROM THE VEHICLE AS IT ROLLED AND DIED EITHER ON IMPACT OR SHORTLY AFTERWARDS.