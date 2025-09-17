WHITVER STEPS DOWN FROM IOWA SENATE GOP LEADERSHIP POST

JACK WHITVER, THE TOP REPUBLICAN IN THE IOWA SENATE, IS STEPPING DOWN FROM HIS LEADERSHIP POSITION AND WILL NOT SEEK REELECTION IN 2026. RADIO IOWA’S O. KAY HENDERSON REPORTS;
WHITVER OK OC…SOQ. :40
GOVERNOR KIM REYNOLDS SAYS UNDER JACK’S LEADERSHIP THEY PASSED THE LARGEST INCOME TAX CUTS IN STATE HISTORY, REFORMED STATE GOVERNMENT, PROTECTED THE UNBORN, GAVE PARENTS CHOICE IN THEIR CHILD’S EDUCATION, AND SO MUCH MORE.
CONGRESSMAN RANDY FEENSTRA SERVED WITH HIM IN THE STATE SENATE AND SAYS WHITVER’S RECORD OF ACCOMPLISHMENT, DELIVERING CONSERVATIVE VICTORIES FOR THE PEOPLE OF IOWA IS UNMATCHED AT THE STATEHOUSE,
WHITVER TURNED 45 THIS MONTH.
HE AND HIS WIFE ARE THE PARENTS OF THREE CHILDREN.