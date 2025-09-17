SIOUX CITY TO HOST SUICIDE PREVENTION WALK

SIOUX CITY IS AMONG FOUR IOWA COMMUNITIES HOSTING FUNDRAISING WALKS THIS MONTH TO SUPPORT EFFORTS IN SUICIDE PREVENTION.
DAN LEHMANN, OF LE MARS, SAYS HE’LL BE TAKING PART IN THE SIOUX CITY WALK THIS SATURDAY IN REMEMBRANCE OF HIS SON, WHO TOOK HIS OWN LIFE.
THE EVENTS ARE CALLED “OUT OF THE DARKNESS” WALKS.
MORE THAN 49-THOUSAND AMERICANS DIED BY SUICIDE IN 2023, AND MORE THAN HALF OF THEM USED A FIREARM.
THE WALKS ARE BEING ORGANIZED BY THE AMERICAN FOUNDATION FOR SUICIDE PREVENTION.
LEHMANN IS HOPING TO HAVE A GOOD SHOWING FROM LE MARS AT THIS WEEKEND’S EVENT.
THE WALK STARTS THIS SATURDAY AT 9 A.M. AT CHRIS LARSON PARK IN SIOUX CITY.