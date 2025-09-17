MUSEUM TO HOST LOWER 4TH ST WALKING TOUR

ONE OF SIOUX CITY’S MOST WELL-KNOWN STREETS WILL BE IN THE SPOTLIGHT ON THE PUBLIC MUSEUM’S HISTORIC 4 TH STREET WALKING TOUR THIS SATURDAY.
STARTING AT 10:00 A.M. PARTICIPANTS SHOULD MEET AT THE PARK AT 4TH & VIRGINIA STREETS.
THE WALKING TOUR WILL COVER THE TWO CITY BLOCKS BETWEEN VIRGINIA AND IOWA STREETS.
HALEY AGUIRRE OF THE MUSEUM WILL EXPLORE WHAT MAKES THE STREET THE BEST CONCENTRATION OF LATE 19TH CENTURY COMMERCIAL BUILDINGS IN SIOUX CITY.
“LOWER” FOURTH CONTAINS 15 STRUCTURES DATING FROM 1889 TO 1915.
THE GROWTH SIOUX CITY EXPERIENCED DURING THESE “BOOM YEARS” IS EVIDENT IN THE MOST EXTENSIVE
CONCENTRATION OF LATE 19TH CENTURY RICHARDSONIAN ROMANESQUE BUILDINGS IN IOWA.
POPULAR IN THE LATE 1890S, IT’S CHARACTERIZED BY HEAVY, ROUGH-CUT STONE WALLS, ROUND ARCHES, SQUAT COLUMNS, AND DEEPLY RECESSED WINDOWS.
THE TWO CITY BLOCKS WERE PLACED ON THE NATIONAL REGISTER OF HISTORIC PLACES IN 1995.
SINCE THEN, MANY OF THE BUILDINGS IN THE AREA HAVE UNDERGONE EXTENSIVE RENOVATION.