Home Local News FBI’S PATEL TESTIFIES BEFORE GRASSLEY & SENATE JUDICIARY PANEL

IOWA SENATOR CHUCK GRASSLEY SAYS THE F-B-I WAS INFECTED WITH POLITICS WHEN F-B-I DIRECTOR KASH PATEL TOOK OVER IN FEBRUARY.

PATEL APPEARED BEFORE GRASSLEY AND THE SENATE JUDICIARY COMMITTEE TUESDAY.

GRASSLEY SAYS WHISTLEBLOWERS IN THE F-B-I ALONG WITH RECORDS ABOUT AN OPERATION CALLED “ARCTIC FROST” SUGGEST THE AGENCY’S INVESTIGATION OF THE JANUARY 6TH RIOT AT THE U-S CAPITOL TARGETED 92 REPUBLICAN GROUPS.

GRASSLEY AND A FELLOW REPUBLICAN SENATOR FROM WISCONSIN ARE ALSO CALLING ON PATEL TO REVEAL WHETHER THE F-B-I HAS INVESTIGATED ALLEGATIONS SOME CONFIDENTIAL F-B-I SOURCES MADE AGAINST FORMER PRESIDENT JOE BIDEN:

DEMOCRATS ON THE COMMITTEE ACCUSED PATEL OF FIRING F-B-I AGENTS FOR POLITICAL REASONS AND QUESTIONED WHY MORE RECORDS ABOUT CONVICTED SEX OFFENDER JEFFREY EPSTEIN HAVEN’T BEEN RELEASED. PATEL SAYS THE F-B-I HAS NO CREDIBLE INFORMATION THAT EPSTEIN TRAFFICKED WOMEN OR UNDERAGE GIRLS TO ANYONE BUT HIMSELF.

PATEL ALSO DISCUSSED HIS AGENCY’S INVESTIGATION OF CHARLIE KIRK’S ASSASSINATION DURING THE HEARING.

