AREA MEAT BUSINESSES RECEIVE “CHOOSE IOWA” BUTCHERY GRANTS

FOUR BUSINESSES IN WESTERN IOWA COMMUNITIES ARE AMONG NINE IN THE STATE WHO HAVE BEEN AWARDED “CHOOSE IOWA” BUTCHERY INNOVATION GRANTS TO EXPAND SMALL-SCALE MEAT PROCESSING CAPACITY.
THE COST-SHARE GRANTS WILL HELP THE SMALL BUSINESSES MAKE ESSENTIAL EQUIPMENT PURCHASES AND FACILITY IMPROVEMENTS.
FROM OUR AREA, CHEROKEE LOCKER IN CHEROKEE WILL RECEIVE $75,000 TOWARDS THE PURCHASE OF A FREEZER AND EXPANSION OF THE CUT AND PACKING LINE, AND TIEFENTHALER QUALITY MEATS OF HOLSTEIN WAS GRANTED $45,000 TOWARDS THE ADDITION OF A SMOKEHOUSE.
FRIEDRICHSEN MEAT COMPANY OF SUTHERLAND AND SKOGLUND MEATS OF WEST BEND EACH RECEIVE $25,000
FOR IMPROVEMENTS AT THEIR FACILITIES.
THE ‘CHOOSE IOWA” PROGRAM WAS INITIATED BY AG SECRETARY MIKE NAIG AND IS ADMINISTERED BY THE IOWA DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND LAND STEWARDSHIP.