AREA MEAT BUSINESSES RECEIVE “CHOOSE IOWA” BUTCHERY GRANTS

By
Woody Gottburg
-
40
FOUR BUSINESSES IN WESTERN IOWA COMMUNITIES ARE AMONG NINE IN THE STATE WHO HAVE BEEN AWARDED “CHOOSE IOWA” BUTCHERY INNOVATION GRANTS TO EXPAND SMALL-SCALE MEAT PROCESSING CAPACITY.

THE COST-SHARE GRANTS WILL HELP THE SMALL BUSINESSES MAKE ESSENTIAL EQUIPMENT PURCHASES AND FACILITY IMPROVEMENTS.

FROM OUR AREA, CHEROKEE LOCKER IN CHEROKEE WILL RECEIVE $75,000 TOWARDS THE PURCHASE OF A FREEZER AND EXPANSION OF THE CUT AND PACKING LINE, AND TIEFENTHALER QUALITY MEATS OF HOLSTEIN WAS GRANTED $45,000 TOWARDS THE ADDITION OF A SMOKEHOUSE.

FRIEDRICHSEN MEAT COMPANY OF SUTHERLAND AND SKOGLUND MEATS OF WEST BEND EACH RECEIVE $25,000
FOR IMPROVEMENTS AT THEIR FACILITIES.

THE ‘CHOOSE IOWA” PROGRAM WAS INITIATED BY AG SECRETARY MIKE NAIG AND IS ADMINISTERED BY THE IOWA DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND LAND STEWARDSHIP.

