HINSON KICKS OFF CAMPAIGN FOR U.S. SENATE G-O-P NOMINATION

REPUBLICAN CONGRESSWOMAN ASHLEY HINSON SAYS DEMOCRATS WANT TO PUSH THE COUNTRY PAST THE BRINK AND THAT’S WHY SHE’S RUNNING FOR THE U-S SENATE.

HINSON HOSTED A RALLY IN CEDAR RAPIDS SUNDAY AFTERNOON TO FORMALLY KICK OFF HER U.S. SENATE CAMPAIGN.

SHE HAS BEEN A MEMBER OF THE U-S HOUSE SINCE 2021, AND SAYS HER POLITICAL AGENDA IS FOCUSED ON WORKING FAMILIES, KIDS, SMALL BUSINESSES, SENIORS AND VETERANS.

U.S. SENATOR CHUCK GRASSLEY TOLD KSCJ MONDAY THAT HINSON WOULD BE A GOOD SUCCESSOR TO JONI ERNST IN THE U.S. SENATE:

HINSON EMPHASIZED THAT TRUMP ENDORSED HER SHORTLY AFTER SHE ENTERED THE RACE.

THE REPUBLICAN PRIMARY ELECTION IS ON THE 2ND OF JUNE –NEXT YEAR.

Radio Iowa contributed

