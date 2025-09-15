GORDON DRIVE VIADUCT EXIT RAMP TEMPORARY CLOSURE

IF YOU TRAVEL ON EASTBOUND GORDON DRIVE ON THE VIADUCT AND USE THE RAMP TO EXIT TO SOUTHBOUND HIGHWAY 75/ LEWIS BOULEVARD, YOU WILL BE FACING A DETOUR ON TUESDAY.
THE IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION’S DISTRICT 3 OFFICE SAYS ON TUESDAY, WEATHER PERMITTING, THE EASTBOUND VIADUCT EXIT RAMP TO SOUTHBOUND HIGHWAY 75 WILL BE CLOSED FOR BRIDGE MAINTENANCE ACTIVITIES.
THIS WILL BE A ONE-DAY CLOSURE. AND TRAFFIC WILL BE DIRECTED TO USE THE TRANSIT AVENUE/CUNNINGHAM DRIVE EXIT AS AN ALTERNATE ROUTE.
THE IOWA DOT REMINDS MOTORISTS THAT TRAFFIC FINES FOR MOVING VIOLATIONS ARE AT LEAST DOUBLE IN WORK ZONES.
