FATAL HEAD ON COLLISION IN DAKOTA COUNTY

ONE PERSON HAS DIED AND THREE OTHERS INJURED FOLLOWING A HEAD ON COLLISION SUNDAY NIGHT IN RURAL DAKOTA COUNTY.
THE DAKOTA COUNTY SHERIFF’S OFFICE SAYS THE ACCIDENT OCCURRED AROUND 8:30PM ON HIGHWAY 110 BETWEEN 155TH STREET AND 160TH STREET.
A PICKUP, DRIVEN BY 47-YEAR-OLD ALEJANDRO MENA VALLECILLO OF WAKEFIELD, NEBRASKA, COLLIDED WITH A HONDA ODYSSEY, DRIVEN BY 24-YEAR-OLD, LAKIN TOMPKINS, OF SGT. BLUFF.
THE SHERIFF’S OFFICE SAYS ONE VEHICLE APPEARED TO HAVE TRAVELED LEFT OF CENTER CAUSING A HEAD ON COLLISION WITH HEAVY RAIN BEING A FACTOR IN THE ACCIDENT.
DAKOTA CITY AND SOUTH SIOUX CITY RESCUE PERSONNEL EXTRICATED INDIVIDUALS FROM BOTH VEHICLES AND BEGAN LIFE SAVING MEASURES.
MENA VALLECILLO’S PASSENGER, HIS WIFE, 44-YEAR-OLD EVA PENA SUCCUMBED TO HER INJURIES AT A HOSPITAL.
THE DRIVER AND THEIR CHILD WERE HOSPITALIZED WITH ALEJANDRO LISTED IN STABLE CONDITION AND THE CHILD TREATED AND RELEASED.
TOMPKINS WAS TAKEN TO A LOCAL HOSPITAL WITH SERIOUS INJURIES.
THE DAKOTA COUNTY SHERIFF AND THE NEBRASKA STATE PATROL ARE CONTINUING THEIR INVESTIGATION.