DREY SWORN IN AS NEW STATE SENATOR

THE SIOUX CITY DEMOCRAT WHO WON A SPECIAL ELECTION FOR THE DISTRICT ONE SEAT IN THE IOWA SENATE HAS BEEN SWORN INTO OFFICE.
CATELIN DREY WAS SWORN IN BY IOWA SUPREME COURT JUSTICE MATTHEW MCDERMOTT IN A CEREMONY MONDAY MORNING IN THE STATE SENATE CHAMBER:.
DREY SAYS EVEN BEFORE TODAY CONSTITUENTS HAVE BEEN CONTACTING HER TO TALK ABOUT THEIR PRIORITIES:
SHE TAKES OFFICE LESS THAN A WEEK AFTER CONSERATIVE CHARLIE KIRK WAS KILLED IN UTAH AND TWO STUDENTS WERE SHOT AT A COLORADO SCHOOL BY A 16-YEAR-OLD THAT AUTHORITIES SAY WAS RADICALIZED BY ONLINE CONTENT.
DREY SAYS SHE’S THINKING ABOUT THE SAFETY OF CHILDREN IN SCHOOL AS WELL AS THE SAFETY OF PUBLIC OFFICIALS:
DREY’S HUSBAND AND DAUGHTER WERE ON THE SENATE FLOOR AS SHE TOOK THE OATH.
DREY WILL SERVE THE REMAINDER OF THE LATE SENATOR ROCKY DE WITT’S TERM.
DE WITT DIED OF CANCER IN JUNE.
