CLAY COUNTY FAIR WRAPS UP 9 DAY RUN

THE NINE DAY CLAY COUNTY FAIR IN SPENCER WRAPPED UP OVER THE WEEKEND.
C-E-O JASON BROCKSHUS SAYS TOTAL FAIR ATTENDANCE FOR 2025 REACHED 316,242, WHICH IS AN EARLY ESTIMATE, AS THE FAIR IS STILL AWAITING REPORTS FROM A FEW ADVANCE ADMISSION TICKET LOCATIONS
GRANDSTAND SHOWS DREW 15,540 ATTENDEES, WITH HIGHLIGHTS INCLUDING JEFF DUNHAM, ALL-STAR MONSTER TRUCKS, AND BULLS & BRONCS.
774 4-H AND F-F-A EXHIBITORS FROM 53 COUNTIES ACROSS IOWA, MINNESOTA, AND SOUTH DAKOTA SHOWCASED THEIR WORK.
1,248 EXHIBITORS ENTERED OPEN-CLASS LIVESTOCK AND NON-LIVESTOCK COMPETITIONS, WITH A COMBINED 10,399 TOTAL ENTRIES.
