SIOUX CITY MAN ARRESTED AFTER 130 MPH MULTI-COUNTY PURSUIT

A SIOUX CITY MAN IS IN CUSTODY FACING CHARGES AFTER A HIGH SPEED PURSUIT FRIDAY AFTERNOON FROM WOODBURY INTO CHEROKEE AND IDA COUNTIES.
EVENTS STARTED AROUND 345PM WHEN A COUNTY DEPUTY ATTEMPTED TO CONDUCT A TRAFFIC STOP NEAR MILE MARKER 25 AND HIGHWAY 20 FOR ILLEGAL PASSING ON THE SHOULDER OF THE ROAD AND SPEEDING.
ARREST DOCUMENTS SAY 30-YEAR-OLD BIDONG STEPHEN YAK ALLEGEDLY PASSED A VEHICLE ON THE RIGHT SIDE OF THE ROAD WHILE USING THE SHOULDER AND SPED AWAY.
THE DEPUTY GOT A RADAR LOCK OF 130 MILES PER HOUR IN A 65 ZONE AFTER ACTIVATING LIGHTS AND SIREN. DURING THE PURSUIT, AUTHORITIES SAY YAK CUT IN AND OUT OF TRAFFIC ATTEMPTING TO LOSE THE PURSUING LAW ENFORCEMENT OFFICERS THROUGH WOODBURY COUNTY INTO CHEROKEE COUNTY.
THE PURSUIT FINALLY ENDED IN GALVA IN IDA COUNTY.
YAK HAS BEEN CHARGED WITH ELUDING AND NUMEROUS TRAFFIC RELATED COUNTS.
HE HAS BEEN CONVICTED OF ELUDING OFFICERS IN THE PAST AND IS BEING HELD ON $10,000 BOND.