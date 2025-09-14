CHANGE OF VENUE DENIED FOR PENDLETON TRIAL

A CHANGE OF VENUE HAS BEEN DENIED FOR THE TRIAL OF A SIOUX CITY MAN CHARGED WITH FELON IN POSSESSION OF A FIREARM IN THE AUGUST 25TH 2024 SHOOTING DEATH OF HIS FORMER GIRLFRIEND.
39-YEAR-OLD EDMUND PENDLETON WAS CONVICTED BY A WOODBURY COUNTY JURY ON AUGUST 28TH OF THIS YEAR OF SECOND DEGREE MURDER IN THE DEATH OF 46-YEAR-OLD DANIELLE DOLAN.
A MOTION TO SEPARATE THE TWO CHARGES WAS GRANTED EARLIER THIS YEAR AND PENDLETON WAIVED HIS RIGHT TO A JURY TRIAL ON THE FIREARM COUNT ON SEPTEMBER 10TH.
BECAUSE THE JUDGE WILL NOW DECIDE THE CASE WHEN THE TRIAL BEGINS ON SEPTEMBER 23RD, THE JUDGE HAS RULED A CHANGE OF VENUE MOTION IS NOW A MOOT POINT AND DENIED THE REQUEST.