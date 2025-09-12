YANKTON MAN STRUCK BY VEHICLE ON SOUTH DAKOTA ROADWAY

A YANKTON, SOUTH DAKOTA MAN HAS DIED AFTER BEING STRUCK BY A CAR AS HE WAS WALKING ALONG HIGHWAY 46 THURSDAY NIGHT.
THE SOUTH DAKOTA HIGHWAY PATROL SAYS THE 67-YEAR-OLD VICTIM WAS WALKING IN THE ROADWAY SEVEN MILES WEST OF IRENE AROUND 8:20 PM WHEN HE WAS STRUCK BY A 2022 TESLA TRAVELING EASTBOUND ON HIGHWAY 46.
THE MAN WAS TRANSPORTED TO A NEARBY HOSPITAL WHERE HE LATER DIED FROM HIS INJURIES.
THE 37-YEAR-OLD FEMALE DRIVER OF THE CAR FROM SIOUX FALLS AND TWO 17-YEAR-OLD FEMALE PASSENGERS IN THE CAR WERE NOT INJURED.
THE NAMES OF THE PERSONS INVOLVED HAVE NOT BEEN RELEASED.
File photo