ROUND BARN FEATURED IN WEEKEND STATE BARN TOUR

THE LARGEST BARN TOUR IN THE COUNTRY WILL INCLUDE A NOTABLE BARN IN PLYMOUTH COUNTY.
THIS SATURDAY AND SUNDAY, YOU CAN VISIT THE ROUND BARN ON THE PLYMOUTH COUNTY FAIRGROUNDS FOR FREE AS PART OF A BARN TOUR HOSTED BY THE IOWA BARN FOUNDATION.
PAT LEHNER IS ONE OF THE ROUND BARN’S CARETAKERS:
BUILT IN 1918, AND ORIGINALLY LOCATED OUTSIDE OF LE MARS, THE BARN WAS DONATED TO THE PLYMOUTH COUNTY FAIR IN 1981.
IT’S ONE OF SEVERAL AREA BARNS FEATURED ON THE STATEWIDE TOUR:
THE BARN IS HOME TO AGRICULTURAL DISPLAYS DURING COUNTY FAIR SEASON, AND IT IS LISTED ON THE NATIONAL REGISTER OF HISTORIC PLACES.
THIS WEEKEND’S TOUR IS SELF-GUIDED, BUT LEHNER SAYS THEY’LL BE HAPPY TO PROVIDE GUIDANCE.
THE TOUR RUNS ON SATURDAY AND SUNDAY FROM 9 A.M. TO 5 P.M. EACH DAY.
ADMISSION IS FREE.