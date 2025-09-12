ROCK VALLEY MAN DIES IN SD SEMI CRASH

A ROCK VALLEY IOWA MAN HAS DIED IN A SINGLE VEHICLE CRASH IN SOUTH DAKOTA.
THE SOUTH DAKOTA HIGHWAY PATROL SAYS THE 62-YEAR-OLD VICTIM WAS DRIVING A SEMI HAULING SILAGE AT A RURAL INTERSECTION ONE MILE SOUTHWEST OF FAIRVIEW, SOUTH DAKOTA JUST BEFORE 2PM THURSDAY WHEN THE VEHICLE LEFT THE RIGHT SIDE OF THE ROAD.
THE PATROL SAYS THE TRUCK THEN TIPPED AND ROLLED DOWN A STEEP EMBANKMENT.
THE DRIVER, WHO WAS NOT WEARING A SEAT BELT, SUSTAINED FATAL INJURIES.
THE NAME OF THE VICTIM HAS NOT BEEN RELEASED PENDING NOTIFICATION OF FAMILY MEMBERS.
.