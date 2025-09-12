NORTHWESTERN COLLEGE EXCEEDS ENROLLMENT GOALS

FOR THE SECOND YEAR IN A ROW, NORTHWESTERN COLLEGE IN ORANGE CITY HAS EXCEEDED ITS GOALS FOR NEW STUDENT RECRUITMENT BY MORE THAN 10%.
FALL 2025 FIGURES LIST 354 NEW STUDENTS, INCLUDING 37 TRANSFERS, THE HIGHEST NUMBER OF TRANSFERS IN NINE YEARS.
NORTHWESTERN’S TOTAL FALL ENROLLMENT IS 1,665, THE FOURTH LARGEST IN SCHOOL HISTORY.
THE NUMBERS INCLUDE 471 GRADUATE STUDENTS, ALSO THE FOURTH LARGEST.
INTERNATIONAL STUDENTS MAKE UP FIVE AND A HALF PERCENT OF NORTHWESTERN’S TRADITIONAL UNDERGRADUATES, AN 11-YEAR HIGH.
