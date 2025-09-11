SOME DOWNTOWN STREETS CLOSED FOR ARTSPLASH

STREETS AROUND THE SIOUX CITY ART CENTER ARE NOW CLOSED TO TRAFFIC AS SET UP IS UNDERWAY FOR THIS WEEKENDS ANNUAL ARTSPLASH FESTIVAL.
ART CENTER DEVELOPMENT COORDINATOR SUMMER AMMOND SAYS THE STREET CLOSINGS BEGAN AT 8AM THURSDAY:
STS1 OC…AND 3RD STREETS AS WELL. :18
THOSE STREETS WILL REOPEN AT 8PM THIS SUNDAY NIGHT.
ARTSPLASH BEGINS SATURDAY AT 11 A.M. AND WILL RUN LATER THAT NIGHT THIS YEAR UNTIL 9 P.M.
AMMOND SAYS THERE WILL BE EXTRA LIGHTING IN PLACE FOR THOSE ATTENDING:
STS2 OC…..FUN ATMOSPHERE. :18
THE ART CENTER GALLERIES WILL ALSO BE OPEN FOR VIEWING AND MOVIES FROM THE SIOUX CITY INTERNATIONAL FILM FESTIVAL WILL ALSO BE SHOWN INDOORS.
ARTSPLASH IS FREE TO THE PUBLIC AND ALSO RUNS 11AM TO 4PM ON SUNDAY.
