WOODBURY COUNTY TAKES NEXT STEP TO DEMOLISH OLD COUNTY JAIL

WOODBURY COUNTY SUPERVISORS HAVE VOTED TO HIRE CMBA ARCHITECTS TO ESTABLISH A DEMOLITION PLAN OF THE OLD COUNTY JAIL AND LAW ENFORCEMENT CENTER ON THE CORNER OF 7TH AND DOUGLAS STREETS IN DOWNTOWN SIOUX CITY.
COUNTY BUILDING SERVICES DIRECTOR KENNY SCHMITZ EXPLAINED THE PROCESS TO SUPERVISORS ON TUESDAY:
OLDLEC4 OC……………AND BEGIN DEMOLITION. :17
TERRY GLADE OF CMBA TOLD THE BOARD THEY HOPE TO PROCEED QUICKLY:
OLDLEC5 OC…….ALL OF THAT. :17
GLADE SAID HE HAS ALREADY HEARD FROM COMPANIES INTERESTED ON BIDDING TO DO THE DEMOLITION WORK OF THE FACILITY, WHICH WAS BUILT ON THE SITE OF AN OLD GAS STATION.
HE ESTIMATED IT WOULD TAKE AT LEAST THREE MONTHS FOR THE DEMOLITION TO BE COMPLETED.
THE BOARD VOTED UNANIMOUSLY TO HIRE CMBA TO PROCEED WITH THE PLAN.
KSCJ file photo