SAND CAMPAIGNS IN WESTERN IOWA

STATE AUDITOR ROB SAND — A DEMOCRAT WHO’S RUNNING FOR GOVERNOR OF IOWA– SAYS THE STATE INCOME TAX CUTS REPUBLICAN LAWMAKERS HAVE APPROVED MEAN HARD DECISIONS ARE AHEAD WHEN IT COMES TO THE STATE BUDGET:
THE STATE’S CURRENT NINE-POINT-FOUR BILLION DOLLAR BUDGET PLAN INCLUDES 900 MILLION DOLLARS WORTH OF WITHDRAWALS FROM RESERVE FUNDS.
SAND SAYS THE REPUBLICAN-LED LEGISLATURE DID THE POLITICALLY POPULAR THING OF CUTTING INCOME TAXES, BUT DIDN’T DO THE RESPONSIBLE THING OF MAKING THE BUDGET BALANCE.
REPUBLICANS SAY THEY DESIGNED STATE RESERVE ACCOUNTS TO COVER INITIAL LOSSES, BUT EXPECT TAX CUTS TO SPUR ECONOMIC GROWTH THAT WILL ULTIMATELY LEAD TO MORE STATE TAX REVENUE.
IN JANUARY, THE STATE INCOME TAX DROPPED TO THREE-POINT-EIGHT PERCENT.
A RECENT REPORT SHOWS IOWA INCOME TAX COLLECTIONS FELL 18-POINT-SIX PERCENT IN JULY AND AUGUST COMPARED TO THE SAME MONTH A YEAR AGO. SAND SAYS THE STEPS TO DEAL WITH THAT DECLINE WILL BE UNPOPULAR.
SAND, ONE OF THE CANDIDATES RUNNING TO SUCCEED REPUBLICAN GOVERNOR KIM REYNOLDS, SAYS THE STATE’S NEXT GOVERNOR MAY FACE A DIFFICULT BUDGET SITUATION:
SAND IS CAMPAIGNING TODAY (WEDNESDAY) IN WESTERN IOWA.
GOVERNOR REYNOLDS, WHOSE TERM DOESN’T END FOR 16 MONTHS, HAS INDICATED PROPERTY TAX CUTS WILL BE HER PRIORITY DURING THE 2026 LEGISLATIVE SESSION.
RADIO IOWA/FILE PHOTO