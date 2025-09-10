RISE GRANT FUNDING OK’D FOR NEW I-29 EXIT

THE IOWA TRANSPORTATION COMMISSION HAS APPROVED FUNDING TO BUILD A NEW EXIT OFF INTERSTATE 29 IN WOODBURY COUNTY.
DEB ARP OF THE IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION SAYS THE DEVELOPMENT IS EXPECTED TO IMPROVE ACCESS TO THE SOUTHBRIDGE INDUSTRIAL AREA BY CONNECTING PORT NEAL ROAD TO THE WEST WITH OLD HIGHWAY 75 TO THE EAST:
THE COMMISSION APPROVED UP TO FOUR-POINT-EIGHT MILLION DOLLARS TO FUND THE PROJECT:
PROJECT DESIGN IS EXPECTED TO BE FINISHED BY DECEMBER WITH CONSTRUCTION COMPLETED BY DECEMBER OF 2027.
