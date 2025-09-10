L-E-C AUTHORITY ARGUES OVER COUNTY REPRESENTATION IN LAWSUIT MEDIATION

MEDIATION MEETINGS ARE EXPECTED TO BEGIN BEFORE THE YEAR IS OVER BY ATTORNEYS AND REPRESENTATIVES OF WOODBURY COUNTY AND THE LAW ENFORCEMENT CENTER AUTHORITY INVOLVING PENDING LITIGATION FILED BY HAUSMANN CONSTRUCTION, THE MAIN CONSTRUCTION COMPANY OF THE NEW COUNTY JAIL FACILITY AGAINST THE COUNTY ENTITIES.
MULTIPLE CONSTRUCTION ISSUES WERE BLAMED FOR DELAYS AND COST OVERRUNS THAT RESULTED IN THE NEW L-E-C OPENING MUCH LATER THAN ANTICIPATED.
THE L-E-C AUTHORITY MET TUESDAY AND SPENT MOST OF THEIR MEETING ARGUING OVER WHO SHOULD REPRESENT WOODBURY COUNTY IN THE MEDIATION HEARINGS.
COUNTY SUPERVISOR MARK NELSON REPRESENTS THE COUNTY ON THE AUTHORITY BOARD AND WANTS TO SERVE IN THAT MEDIATION ROLE.
HE IS CONCERNED THAT THE OTHER TWO MEMBERS, LEC CHAIRMAN RON WIECK AND CITY COUNCILMAN DAN MOORE, HAVE BOARD TERMS THAT EXPIRE DECEMBER 31ST, PLUS MOORE IS NOT SEEKING REELECTION TO THE CITY COUNCIL:
MOORE SAYS HE COULD STILL BE REAPPOINTED BY THE NEW CITY COUNCIL:
WOODBURY COUNTY SHERIFF CHAD SHEEHAN TOLD MOORE THAT FROM A COUNTY TAXPAYER’S VIEW, NELSON SHOULD BE REPRESENTING THE COUNTY AT THE MEDIATION TALKS:
L-E-C AUTHORITY ATTORNEY JODIE MCDOUGAL STATED CHAIRMAN WIECK SHOULD REPRESENT THE COUNTY:
NELSON MADE A MOTION TO VOTE FOR HIM TO REPRESENT THE COUNTY, BUT NOBODY SECONDED IT.
MOORE THEN NOMINATED WIECK, TO REPRESENT THE COUNTY WITH WIECK SECONDING THE MOTION.
THEY VOTED 2-1 OVER NELSON’S NO VOTE FOR WIECK.