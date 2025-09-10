FATAL TRAFFIC ACCIDENT IN SIOUX COUNTY

A ROCK VALLEY TEENAGER DIED AND ANOTHER WAS INJURED AFTER THE CAR THEY WERE DRIVING COLLIDED WITH A SEMI AT A SIOUX COUNTY INTERSECTION TUESDAY AFTERNOON.
THE IOWA STATE PATROL SAYS THE CAR HAD STOPPED AT THE HIGHWAY 18 INTERSECTION WITH HIGHWAY 75 JUST AFTER 2:30PM, PULLED OUT FROM THE STOP SIGN, AND WAS STRUCK BY THE ONCOMING NORTHBOUND SEMI ON HIGHWAY 75.
THE CAR CAME TO REST IN THE EAST DITCH.
BOTH 17-YEAR-OLD OCCUPANTS OF THE CAR WERE WEARING SEATBELTS WITH ONE SUSTAINING FATAL INJURIES.
THE SECOND JUVENILE WAS FLOWN TO AVERA HOSPITAL IN SIOUX FALLS WITH SERIOUS INJURIES.
THEIR NAMES HAVE NOT BEEN RELEASED.