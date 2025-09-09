SERAPHINE CONTINUES CHICAGO’S MUSIC LEGACY

THE MUSIC BY THE BAND CHICAGO WILL BE FEATURED AT ANTHEM IN SIOUX CITY’S HARD ROCK CASINO ON SEPTEMBER 19TH.
DANNY SERAPHINE, CHICAGO’S ORIGINAL DRUMMER, WILL PERFORM WITH HIS CALIFORNIA TRANSIT AUTHORITY BAND, PLAYING CHICAGO’S ICONIC HITS DATING BACK TO THEIR DEBUT DOUBLE ALBUM THAT CAME OUT IN 1969:
CHICAGO HAS EARNED 23 GOLD, 18 PLATINUM, AND 8 MULTI-PLATINUM ALBUMS TO DATE, WITH FIVE NUMBER-ONE ALBUMS AND 21 TOP-TEN SINGLES.
SERAPHINE WAS INFLUENCED BY SOME OF THE GREAT JAZZ BAND DRUMMERS OF HIS YOUTH:
IN 1990, AFTER 23 YEARS OF PERFORMING, COMPOSING, AND RECORDING ALBUMS WITH CHICAGO, SERAPHINE EXPERIENCED A JARRING PARTING OF WAYS WITH THE BANDMATES THAT HE CONSIDERED BROTHERS.
HE SETTLED IN COLORADO AND DEVOTED MORE TIME TO HIS FAMILY, DEEPENING HIS BONDS WITH ALL SIX OF HIS CHILDREN.
IN 2007, SPIRITUALLY AND CREATIVELY REINVIGORATED, SERAPHINE RETURNED TO THE STAGE WITH HIS NEW JAZZ-ROCK GROUP, CALIFORNIA TRANSIT AUTHORITY AND HE MADE PEACE WITH HIS PAST:
ON APRIL 8, 2016, CHICAGO WAS INDUCTED INTO THE ROCK AND ROLL HALL OF FAME AND SERAPHINE RETURNED TO PLAY WITH CHICAGO ONE MORE TIME.
YOU CAN ENJOY SERAPHINE AND CALIFORNIA TRANSIT AUTHORITY ON FRIDAY, SEPTEMBER 19TH AT SIOUX CITY’S HARD ROCK CASINO.
TICKETS INFORMATION IS AVAILABLE ON THE SIOUX CITY HARD ROCK WEBSITE OR AT THE ROCK SHOP.