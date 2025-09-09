MURRELL TO RETIRE FROM WESTERN IOWA TECH IN MAY

DR. TERRY MURRELL, THE PRESIDENT OF WESTERN IOWA TECH COMMUNITY COLLEGE, HAS ANNOUNCED HIS PLANS TO RETIRE, EFFECTIVE MAY 15TH OF 2026.
MURRELL, WAS HIRED IN 2007 AS VICE PRESIDENT OF INSTRUCTION AND STUDENT SERVICES AND HAS SERVED AS PRESIDENT SINCE 2011.
IN A STATEMENT ON THE COLLEGE’S WEBSITE, HE SAYS “SERVING ALONGSIDE OUR FACULTY, STAFF, AND STUDENTS HAS BEEN ONE OF THE GREATEST PRIVILEGES OF MY CAREER.”
DURING HIS PRESIDENCY, THE COMMUNITY COLLEGE NEARLY TRIPLED THEIR GRADUATION RATE, INTRODUCED ATHLETICS, AND ESTABLISHED A FOOD PANTRY, A HEALTH CENTER, AND EXPANDED MENTAL HEALTH SERVICES.
THE COMMUNITY COLLEGE ALSO AGREED TO PAY STUDENTS FROM CHILE AND BRAZIL A COMBINED FIVE-POINT THREE MILLION DOLLARS IN 2024 TO SETTLE THEIR LAWSUITS THAT THEY WERE MISTREATED IN A JOB TRAINING J-1 VISA PROGRAM BACK IN 2019.
THAT PROGRAM WAS DISCONTINUED.
THE SCHOOL’S BOARD OF DIRECTORS WILL BEGIN THE PROCESS OF SELECTING THE NEXT PRESIDENT LATER THIS YEAR.