FATAL SHOOTING OF SUSPECT BY DENISON POLICEMAN RULED JUSTIFIED

THE IOWA ATTORNEY GENERAL’S OFFICE HAS CONCLUDED THAT THE AUGUST 15TH FATAL SHOOTING OF FEGLYS ANTONIO CAMPOS ARRIBA BY A DENISON POLICE OFFICER WAS LEGALLY JUSTIFIED.
THE ATTORNEY GENERAL’S CONCLUSION WAS BASED ON A REVIEW AND INVESTIGATION BY THE IOWA DIVISION OF CRIMINAL INVESTIGATION.
ON AUGUST 15, AT 11:20 P.M., DENISON POLICE RESPONDED TO A REPORT OF A PERSON SLEEPING IN WASHINGTON PARK AFTER PARK HOURS.
SERGEANT ALAN ROMERO RESPONDED AND FOUND CAMPOS ARRIBA SITTING UNDER A BLANKET IN THE BANDSHELL STAGE.
THE TWO HAD A CIVIL CONVERSATION IN SPANISH IN WHICH CAMPOS ARRIBA WAS GIVEN THE CHOICE TO LEAVE OR BE ARRESTED FOR TRESPASSING.
CAMPOS ARRIBA CHOSE TO BE PLACED UNDER ARREST AND STOOD UP, PLACING HIS HANDS BEHIND HIS BACK.
WHEN SGT. ROMERO BEGAN TO APPLY HANDCUFFS, CAMPOS ARRIBA TURNED TO FACE HIM AND BEGAN ADVANCING ON HIM.
CAMPOS ARRIBA REFUSED COMMANDS TO PUT HIS HANDS BEHIND HIS BACK.
ROMERO FIRED HIS TASER, BUT IT HAD NEGLIGIBLE EFFECT.
CAMPOS ARRIBA CONTINUED, CHASING THE OFFICER OFF THE STAGE, WHERE ROMERO UNSUCCESSFULLY ATTEMPTED TO TAKE HIM TO THE GROUND.
CAMPOS ARRIBA WRAPPED HIS ARMS AROUND ROMERO AND BIT INTO THE OFFICER’S LEFT EAR, TEARING OFF A LARGE CHUNK.
SGT. ROMERO ESCAPED HIS GRASP, AND CAMPOS ARRIBA CHASED HIM.
ROMERO SHOT CAMPOS ARRIBA IN THE CHEST, BUT HE CONTINUED TO CHARGE, AND ROMERO FIRED THREE MORE SHOTS.
CAMPOS ARIBA FELL TO THE GROUND AND DIED FROM HIS INJURIES.
THE DENISON POLICE DEPARTMENT HAD BEEN IN CONTACT WITH CAMPOS ARRIBA THE DAY BEFORE AND TOLD HIM THAT HE COULD NOT CAMP IN WASHINGTON PARK.
THE INVESTIGATION REVEALED THAT CAMPOS ARRIBA HAD BEEN IN THE UNITED STATES ON A TEMPORARY WORK VISA FROM CUBA, WHICH HAD EXPIRED IN JULY 2025.