ARTSPLASH RETURNS THIS WEEKEND WITH SOME CHANGES

THE SIOUX CITY ART CENTER IS PREPARING FOR ITS 31ST YEAR OF ARTSPLASH.
DEVELOPMENT COORDINATOR SUMMER AMMOND SAYS THIS YEAR’S ART FESTIVAL INCLUDES SEVERAL SIGNIFICANT CHANGES, INCLUDING MOVING IT TWO WEEKS LATER THAN ITS TRADITIONAL LABOR DAY WEEKEND SPOT TO THIS WEEKEND, SATURDAY, SEPTEMBER 13, AND SUNDAY, SEPTEMBER 14:
ARTSPLASH7 OC……MAKE THIS CHANGE. :22
ANOTHER CHANGE IS EXTENDING SATURDAY’S HOURS LATER INTO THE NIGHT:
ARTSPLASH8 OC……A SECOND STAGE. :30
SUNDAY’S HOURS WILL BE FROM 11 A.M.-4 P.M. WITH FREE ART ACTIVITIES AVAILABLE FOR CHILDREN AND ADULTS BOTH DAYS FROM 11 TO 4.
OF COURSE THERE WILL BE PLENTY OF ARTISTS SHOWING OFF THEIR WORKS:
ARTSPLASH9 OC………REALLY GREAT. :14
THOSE ARTISTS WILL PRESENT THEIR PAINTINGS, PHOTOGRAPHS, PRINTS, JEWELRY, CERAMICS, FIBER, GLASS, WOOD, METAL, AND MIXED MEDIA ARTWORKS ON THE ART CENTER GROUNDS.
JUDGES WILL VISIT THE BOOTHS AND DETERMINE THE WINNERS OF $7,500 IN TOTAL PRIZE MONEY.
ADMISSION IS FREE WITH PARKING FOR THOSE ATTENDING AVAILABLE AT THE EVENTS CENTER LOT BECAUSE STREETS AROUND THE ART CENTER WILL BE CLOSED STARTING THURSDAY MORNING FOR FESTIVAL SET UP.