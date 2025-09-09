ABSENTEE BALLOT REQUESTS UNDERWAY FOR CITY COUNCIL PRIMARY

SIOUX CITY RESIDENTS WHO WISH TO VOTE ABSENTEE IN THE UPCOMING CITY COUNCIL PRIMARY ELECTION MAY NOW SUBMIT REQUESTS FOR THEIR BALLOT.
WOODBURY COUNTY AUDITOR MICHELLE SKAFF SAYS THEY HAVE ALREADY RECEIVED SOME REQUESTS FOR BALLOTS:
ON SEPTEMBER 17TH.
THAT IS ALSO THE DAY REGISTERED VOTERS MAY START CASTING A BALLOT IN PERSON AT THE WOODBURY COUNTY COURTHOUSE:
BEFORE THE ELECTION.
THERE’S ALSO A CITY SCHOOL BOARD ELECTION ON THIS NOVEMBER’S BALLOT, ALONG WITH THE CITY COUNCIL CANDIDATES WHO ADVANCE FROM THE OCTOBER PRIMARY.
SKAFF SAYS ABSENTEE BALLOTS MAY ALSO BE REQUESTED FOR THAT ELECTION:
FOR THE CITY SCHOOL ELECTION.
IF YOU LIVE IN SIOUX CITY AND WANT TO VOTE ABSENTEE IN BOTH ELECTIONS, YOU MUST MAKE TWO SEPARATE REQUESTS WITH THE OCTOBER PRIMARY DATE OF OCTOBER 7TH ON ONE AND THE NOVEMBER DATE OF NOVEMBER 4TH ON THE OTHER.