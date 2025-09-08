TIP A COP THURSDAY TO RAISE FUNDS FOR SPECIAL OLYMPIANS

THE ANNUAL LOCAL TIP A COP EVENT WILL BE HELD AT SIOUX CITY’S TEXAS ROADHOUSE THIS THURSDAY NIGHT TO RAISE MONEY FOR SPECIAL OLYMPICS.
SGT. TOM GILL OF THE SIOUX CITY POLICE SAYS OFFICERS AND WOODBURY COUNTY DEPUTIES WILL BE SERVING YOUR MEAL WITH TEN PER CENT OF THE MONEY SPENT ON YOUR MEAL ALONG WITH WHATEVER TIP YOU CHOOSE TO GIVE BEING DONATED TO HELP OUR LOCAL SPECIAL OLYMPIANS:
COVER THE CRUISER.
SGT. GILL SAYS “COVER THE CRUISER” IS ANOTHER FUN WAY THEY RAISE MONEY FOR THE SPECIAL OLYMPIANS:
COVERED WITH STICKY NOTES.
SIOUX CITY’S TEXAS ROADHOUSE RAISED AROUND $6000 AT LAST YEAR’S EVENT, MORE THAN ANY OTHER TEXAS ROADHOUSE IN THE STATE.
THEY HOPE TO TOP THAT AMOUNT THIS YEAR AND AGAIN OUTRAISE THE OTHER CITIES RESTAURANTS AGAIN.
TIP A COP TAKES PLACE THURSDAY EVENING FROM 4PM UNTIL 8PM AT THE TEXAS ROADHOUSE IN THE LAKEPORT COMMONS AREA IN SIOUX CITY.