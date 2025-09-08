SCHLAEFER ENTERS IOWA GOP 4TH CONGRESSIONAL DISTRICT RACE

A FIFTH REPUBLICAN JOINED THE RACE FOR IOWA’S 4TH CONGRESSIONAL DISTRICT SEAT OVER THE WEEKEND.
CHRISTIAN SCHLAEFER IS A FARMER AND VOLUNTEER FIREFIGHTER FROM THE SMALL NORTH CENTRAL TOWN OF LAKOTA IN KOSSUTH COUNTY.
HE SAYS MORE NEEDS TO BE DONE TO REVIVE THE MIDDLE CLASS AND FOR AMERICA TO RETURN TO CHRISTIAN MORAL PRINCIPLES:
SCHLAEFER1 OC…….TO THE TABLE. :12
THE 29- YEAR-OLD SCHLAEFER SAYS RURAL AMERICA NEEDS REVITALIZATION, AND THAT THE FEDERAL GOVERNMENT OVERSPENDS AND MISUSES TAXPAYER MONEY.
HE ALSO SUPPORTS PRESIDENT DONALD TRUMP’S POLICIES ON THE BORDER, CRIME AND THE ECONOMY.
SCHLAEFER SAYS THE FIVE REPUBLICAN CANDIDATES SHOULD AGREE ON A DEBATE, SO VOTERS CAN HEAR WHAT THEY STAND FOR:
SCHLAEFER2 OC…….THEIR VOICE. :17
SCHLAEFER OFFICIALLY ANNOUNCED HIS CANDIDACY ON SATURDAY AT THE CLAY COUNTY FAIR IN SPENCER.
Campaign photo