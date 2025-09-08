ONAWA STATE PARK CAMPGROUND TO CLOSE FOR TREE REMOVAL

DUE TO SAFETY CONCERNS CREATED FROM DEAD OR DYING COTTONWOOD TREES, THE LEWIS AND CLARK STATE PARK CAMPGROUND NEAR ONAWA WILL CLOSE THIS (MONDAY) EVENING UNTIL FURTHER NOTICE.
THE IOWA DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES WILL REMOVE HAZARDOUS TREES WHILE THE CAMPGROUND IS CLOSED.
THE PARK REMAINS OPEN AT THIS TIME FOR DAYTIME ACTIVITIES SUCH AS PICNICKING AND TRAIL USE, BUT WILL CLOSE ONCE TREE REMOVAL ACTIVELY BEGINS TO ENSURE SAFETY FOR VISITORS.
CAMPERS WITH RESERVATIONS AT THE STATE PARK HAVE BEEN CONTACTED AND ISSUED REFUNDS.
PLEASE VISIT THE DNR’S STATE PARK AND FOREST WEB PAGE TO FIND ALTERNATIVE CAMPGROUNDS IN THE REGION, AND TO STAY UP-TO-DATE ON THE LATEST PARK CLOSURES AND ALERTS.