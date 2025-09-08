COLLETT TO STAY AS CITY MANAGER THROUGH CITY BUDGET PROCESS

IT WILL BE AWHILE BEFORE SIOUX CITY HIRES A NEW CITY MANAGER.
THE CITY HAS ANNOUNCED THAT INTERIM CITY MANAGER MIKE COLLETT WILL CONTINUE SERVING IN HIS ROLE THROUGH THE FISCAL YEAR 2027 BUDGET PROCESS OVER THE COMING MONTHS.
CITY FINANCE DIRECTOR TERESA FITCH WILL ALSO ASSUME RESPONSIBILITIES AS INTERIM ASSISTANT CITY MANAGER.
MAYOR BOB SCOTT SAYS “MIKE HAS SHOWN OUTSTANDING LEADERSHIP DURING THIS TRANSITION, AND HIS GUIDANCE PROVIDES IMPORTANT STABILITY AS WE MOVE INTO PLANNING THE BUDGET.”
SCOTT SAYS THEY ARE ALSO APPRECIATE FITCH’S WILLINGNESS TO SHARE HER EXPERTISE AT THIS CRITICAL TIME.”
THE CITY WILL RESUME THE SEARCH FOR A NEW CITY MANAGER FOLLOWING THE COMPLETION OF THE BUDGET PROCESS.