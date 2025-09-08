9/11 REMEMBRANCE & FLAG CEREMONY TO BE HELD IN SOUTH SIOUX CITY

THIS THURSDAY IS SEPTEMBER 11TH, AND AT 7:00 P.M. THAT EVENING A 9/11 REMEMBRANCE CEREMONY WILL BE HELD ACROSS FROM FREEDOM PARK IN SOUTH SIOUX CITY, NEBRASKA.
THE SERVICE HONORS AND REMEMBERS THE VICTIMS OF THE SEPTEMBER 11, 2001, TERRORIST ATTACKS ON THE UNITED STATES.
AS PART OF THE SERVICE, A DIGNIFIED RETIREMENT AND DISPOSAL CEREMONY FOR OLD AND DAMAGED AMERICAN FLAGS WILL BE HELD.
MEMBERS OF THE PUBLIC WANTING TO PROVIDE FLAGS FOR THE RETIREMENT CEREMONY MAY DO SO.
IT IS REQUESTED THAT THOSE FLAGS BE GIVEN TO EVENT ORGANIZERS BY 10:00 A.M. ON THE MORNING OF SEPTEMBER 11TH.
THE EVENT ORGANIZERS INCLUDE DAKOTA COUNTY AMERICAN LEGION/VFW POSTS, LOCAL AND TRI-STATE FIRE AND RESCUE DEPARTMENTS, THE DAKOTA COUNTY SHERIFF’S OFFICE, THE SOUTH SIOUX CITY POLICE DEPARTMENT AND DAKOTA COUNTY EMERGENCY MANAGEMENT.