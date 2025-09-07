ALLEY ART 2025 TO BRIGHTEN DOWNTOWN LANDSCAPE

ALLEYS IN PART OF DOWNTOWN SIOUX CITY WILL GET A NEW LOOK LATER THIS MONTHS AS MANY ARTISTS WILL BE PAINTING COLORFUL MURALS ON BUILDING WALLS.
BRENT STOCKTON SAYS ITS FOR ALLEY ART FESTIVAL 25, IN THE ALLEYS BETWEEN FOURTH, SIXTH, PIERCE AND NEBRASKA STREETS ON SEPTEMBER 20TH:
JESSICA HAMMOND IS OVERSEEING THE PAINTING OF THE MURALS:
FIVE OF THE MURALISTS ARE BRAND NEW AND SOME COME FROM AS FAR AWAY AS BROOKLYN, NEW YORK.
THIS IS THE EVENTS 7TH YEAR, AND STOCKTON SAYS THE MUSIC HEADLINER THIS YEAR PLAYED AT THE FIRST ALLEY ART FESIVAL:
VISITORS CAN ONCE AGAIN LEAVE THEIR MARK IN THE ALLEYS AT THE “WALL FOR ALL” WHERE EVERYONE GETS A CHANCE TO CREATE A MURAL.
STOCKTON SAYS THERE IS ALSO A KIDS ZONE:
ADMISSION IS $5.00 FOR ADULTS WITH KIDS 12 AND UNDER FREE.