WEEKEND POWERBALL JACKPOT IS 3RD LARGEST IN U.S. HISTORY

MANY PEOPLE ARE DREAMING OF BECOMING BILLIONAIRES BY WINNING THE ESTIMATED ONE-POINT-SEVEN BILLION DOLLAR POWERBALL JACKPOT SATURDAY NIGHT.
IOWA LOTTERY C-E-O MATT STRAWN SAYS THERE ARE THINGS YOU NEED TO DO IF YOU DO WIN BIG:
STRAWN SAYS YOU HAVE PLENTY OF TIME TO MAKE THAT PLAN.
STRAWN SAYS THE IOWA LOTTERY WOULD FIND OUT IF THERE IS A JACKPOT WINNER LATE SATURDAY.
HE SAYS THEY PREPARE FOR THE WINNER AS SOON AS THEY KNOW THERE’S AN IOWA WINNER.
A SINGLE WINNER WOULD HAVE THE OPTION OF 770 MILLION IN CASH OR SELECT TO GET YEARLY PAYMENTS.
THIS IS THE THIRD-LARGEST JACKPOT IN U-S HISTORY, AND THE LARGEST SINCE A A ONE-POINT-765 BILLION JACKPOT WAS WON IN 2023.
Radio Iowa/ file photo