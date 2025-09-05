Home Local News WEEKEND POWERBALL JACKPOT IS 3RD LARGEST IN U.S. HISTORY

By
Woody Gottburg
-
16
MANY PEOPLE ARE DREAMING OF BECOMING BILLIONAIRES BY WINNING THE ESTIMATED ONE-POINT-SEVEN BILLION DOLLAR POWERBALL JACKPOT SATURDAY NIGHT.
IOWA LOTTERY C-E-O MATT STRAWN SAYS THERE ARE THINGS YOU NEED TO DO IF YOU DO WIN BIG:

PB1 OC….CLAIM THAT PRIZE” :14

STRAWN SAYS YOU HAVE PLENTY OF TIME TO MAKE THAT PLAN.

PB2 OC……..THAT CELEBRATION” :18

STRAWN SAYS THE IOWA LOTTERY WOULD FIND OUT IF THERE IS A JACKPOT WINNER LATE SATURDAY.

PB3 OC……SOLD THAT TICKET” ::12

HE SAYS THEY PREPARE FOR THE WINNER AS SOON AS THEY KNOW THERE’S AN IOWA WINNER.

PB4 OC……..:CLAIM THE PRIZE” :19

A SINGLE WINNER WOULD HAVE THE OPTION OF 770 MILLION IN CASH OR SELECT TO GET YEARLY PAYMENTS.

THIS IS THE THIRD-LARGEST JACKPOT IN U-S HISTORY, AND THE LARGEST SINCE A A ONE-POINT-765 BILLION JACKPOT WAS WON IN 2023.

Radio Iowa/ file photo

