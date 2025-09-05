UNITY IN THE COMMUNITY MOVES TO THE RIVERFRONT SATURDAY

UNITY IN THE COMMUNITY WILL HOST THEIR 9TH ANNUAL UNITY BLOCK PARTY TODAY AT A NEW LOCATION ON THE SIOUX CITY RIVERFRONT.
BECAUSE OF LIMITED PARKING A TROLLEY WILL BE AVAILABLE TO TRANSPORT PEOPLE BACK & FORTH DURING THE EVENT HOURS OF 11AM UNTIL 2PM.
EVERYTHING IS FREE, SO YOU MAY ENJOY MUSIC, FOOD, GAMES, LOCAL ORGANIZATIONS AND GIVEAWAYS.
UNITY IN THE COMMUNITY IS COMMITTED TO ONGOING PARTNERSHIPS WITH LAW ENFORCEMENT AND CITIZENS.
ORGANIZERS SAY IT IS A MINDSET OF BEING “BETTER TOGETHER” WHICH COLLABORATES SAFER AND TRANSPARENT RELATIONSHIPS IN OUR COMMUNITY.