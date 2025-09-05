FIRE OFFICIALS HAVE RELEASED THE PRELIMINARY CAUSE OF A DEADLY HOUSE FIRE THAT KILLED THREE TEENAGERS IN NORTHWEST IOWA.
THE FIRE BROKE OUT EARLY ON MONDAY MORNING OUTSIDE OF GRANVILLE IN SIOUX COUNTY. ONE TEENAGER WAS SENT TO A BURN UNIT IN MINNESOTA IN CRITICAL CONDITION.
THE GRANVILLE FIRE CHIEF SAYS ALTHOUGH THE CAUSE OF THE FIRE REMAINS UNDER INVESTIGATION, INITIAL FINDINGS INDICATE THERE WAS AN ACCIDENTAL ELECTRICAL FIRE THAT STARTED IN THE LIVING ROOM.
THE TEENS ATTENDED SCHOOL AT M-O-C FLOYD VALLEY IN ORANGE CITY, WHERE COUNSELORS WERE AVAILABLE FOR STUDENTS AND STAFF.
Home Local News PRELIMINARY CAUSE OF GRANVILLE FIRE RELEASED
PRELIMINARY CAUSE OF GRANVILLE FIRE RELEASED
FIRE OFFICIALS HAVE RELEASED THE PRELIMINARY CAUSE OF A DEADLY HOUSE FIRE THAT KILLED THREE TEENAGERS IN NORTHWEST IOWA.