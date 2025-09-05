NEW G-O-P CANDIDATE TO ENTER IOWA 4TH DISTRICT CONGRESSIONAL RACE

A NORTHERN IOWA FARMER PLANS TO JOIN THE FOUR OTHER REPUBLICANS WHO’VE BEEN CAMPAIGNING FOR THE FOURTH DISTRICT CONGRESSIONAL SEAT.
TWENTY-NINE-YEAR-OLD CHRISTIAN SCHLAEFER, A FARMER FROM BANCROFT, PLANS TO KICK OFF HIS CAMPAIGN FOR CONGRESS SATURDAY WITH AN APPEARANCE AT THE CLAY COUNTY FAIR.
THE FOUR REPUBLICANS WHO ARE ALREADY RUNNING IN THE FOURTH CONGRESSIONAL DISTRICT ARE SIOUXLAND CHAMBER OF COMMERCE PRESIDENT CHRIS MCGOWAN, HUMBOLDT FARMER KYLE LARSEN, IOWA TEA PARTY FOUNDER RYAN RHODES AND FORMER IOWA HOUSE MAJORITY LEADER MATT WINDSCHITL..
THREE DEMOCRATS HAVE ALSO BEGUN CAMPAIGNING IN THE DISTRICT.
THEY ARE FORMER STATE LEGISLATOR DAVE DAWSON OF LAWTON, STEPHANIE STEINER, A NURSE FROM SUTHERLAND, AND ASHLEY WOLFTORNABANE, A STAY-AT-HOME MOM FROM STORM LAKE.