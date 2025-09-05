MCGOWAN TOUTS EXPERIENCE IN FIRST POLITICAL CAMPAIGN

BACK IN JUNE, CHRIS MCGOWAN WAS THE FIRST REPUBLICAN TO ANNOUNCE HIS CANDIDACY FOR IOWA’S 4TH DISTRICT CONGRESSIONAL SEAT.
SINCE THAT ANNOUNCEMENT, THE SIOUXLAND CHAMBER PRESIDENT HAS BEEN BUILDING MOMENTUM CAMPAIGNING ALL AROUND THE 4TH DISTRICT:
EVEN THOUGH THIS IS MCGOWAN’S FIRST CAMPAIGN FOR POLITICAL OFFICE, HE IS RUNNING WITH EXPERIENCE, HAVING BEEN INVOLVED IN MEETINGS WITH MANY FEDERAL OFFICIALS AND LAWMAKERS FOR SEVERAL YEARS ON AREA ECONOMIC DEVELOPMENT PROJECTS AND TRAVELING TO WASHINGTON D.C. WITH A SIOUXLAND CHAMBER DELEGATION FOR ANNUAL MEETINGS IN THE NATION’S CAPITOL:
MCGOWAN IS A SUPPORTER OF PRESIDENT TRUMP’S AGENDA AND RECENT LEGISLATION THE PRESIDENT HAS SIGNED INTO LAW:
A KEY LOCAL ISSUE MCGOWAN IS PUSHING FOR IS THE FUNDING FOR RUNWAY EXPANSION AND REPAIRS FOR SIOUX CITY’S 185TH AIR NATIONAL GUARD REFUELING WING:
THE TRI-STATE CONGRESSIONAL DELEGATION HAS BEEN PUSHING FOR THE RUNWAY FUNDING IN RECENT MEETINGS WITH THE DEFENSE DEPARTMENT IN WASHINGTON D.C.
