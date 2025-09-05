MARY J. TREGLIA HOUSE TO HOST GLOBAL HARMONY FAIR

SIOUX CITY’S MARY J. TREGLIA COMMUNITY HOUSE WILL HOST THEIR FIRST COMMUNITY-CONNECTING GLOBAL HARMONY FAIR ON SATURDAY FROM NOON UNTIL FOUR PM.
EXECUTIVE DIRECTOR BARBARA NEWHOUSE SAYS THE OPEN HOUSE AT 900 JENNINGS STREET WILL ALSO INCLUDE A CAREER AND COMMUNITY RESOURCES FAIR WITH INSIGHTS AND INFORMATION.
MJT1 OC…SIOUXLAND COMMUNITY. :27
THE EVENT WILL HIGHLIGHT THE WORK OF MARY J. TREGLIA COMMUNITY HOUSE AS WELL AS THE DIVERSE PEOPLE THEY SERVE.
NEWHOUSE SAYS OTHER AGENCIES THEY WORK WITH ARE ALSO TAKING PART:
MJT2 OC…….DISTRICT HEALTH. :13
NEWHOUSE SAYS THE CENTER PROVIDES A WIDE VARIETY OF SERVICES TO HELP PEOPLE NEW TO SIOUXLAND AND TO THE UNITED STATES:
MJT3 OC……..OUR FAMILY SERVICES. :14
THE MARY J. TREGLIA COMMUNITY CENTER WAS FOUNDED IN 1921.