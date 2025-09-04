LUMA HEIGHTS APARTMENTS RED TAGGED BY CITY FOR MULTIPLE ISSUES

THE FEW REMAINING OCCUPANTS OF THE LUMA HEIGHTS APARTMENTS HAVE BEEN MOVING OUT AFTER THE BUILDING COMPLEX IN THE 200 BLOCK OF 19TH STREET WAS RED TAGGED BY SIOUX CITY BUILDING INSPECTIONS EARLIER THIS WEEK.
CITY CODE ENFORCEMENT MANAGER DARREL BULLOCK SAYS ONLY 12 OF THE 91 UNITS WERE STILL OCCUPIED WHEN THE RED TAG WAS ISSUED:
BULLOCK SAYS MOST OF THE APARTMENTS WERE EMPTY BEFORE THE RED TAG WAS ISSUED BECAUSE OF ONGOING ISSUES OVER THE LAST FEW YEARS THAT THE BUILDING OWNER HAS NOT ADDRESSED:
HE SAYS SOME OF THE APARTMENTS HAVE BEEN VACANT FOR A LONG TIME BECAUSE OF THE ONGOING ISSUES:
BULLOCK SAYS SOME OF THE FEW REMAINING TENANTS HAVE CALLED TO GET HELP TO FIND A NEW PLACE TO LIVE:
SIOUX CITY’S NEIGHBORHOOD SERVICES DIVISION CAN ALSO PROVIDE HELP.
THE CALIFORNIA BASED PROPERTY MANAGER NOW HAS SIX MONTHS TO MAKE REPAIRS OR SELL THE BUILDING.