CHUCK MEAD TO WRAP UP FIRST FRIDAY DOWNTOWN CONCERT SEASON

THE FINAL DOWNTOWN LIVE CONCERT OF THE SEASON TAKES PLACE FRIDAY EVENING ON THE GREENSPACE OUTSIDE OF THE SIOUX CITY PUBLIC MUSEUM AT 4TH AND NEBRASKA STREETS.
CONCERT PROMOTER BRENT STOCKTON SAYS THE HEADLINER IS CHUCK MEAD AND THE STALWARTS, WHO ARE MAKING THEIR FIRST SIOUX CITY PERFORMANCE:
STOCKTON SAYS MEAD BRINGS A UNIQUE STYLE OF COUNTRY TO THE STAGE AND HAS PLAYED ALL OVER THE COUNTRY:
CHUCK MEAD IS ALSO NOTABLE FOR AN ONGOING BROADWAY HIT:
CHUCK MEAD AND THE STALWARTS TAKE THE STAGE AT 7PM FRIDAY WITH A LOCAL ACT TO CLOSE THE SHOW AND WRAP UP THE 21ST YEAR OF DOWNTOWN CONCERTS.
ADMISSION IS JUST FIVE DOLLARS TO THE PUBLIC MUSEUM GREENSPACE SHOW.